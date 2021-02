"Je dois remplir mon frigo" : ces commerçants qui trichent et bravent les sanctions du couvre-feu

Marseille, 18h passées. Les rues sont presque désertes et les derniers passants se réfugient chez eux. Tous les rideaux sont tirés. Ou presque. Certains ont décidé de braver le couvre-feu imposé à 18h dans toute la France. Les gérants des enseignes restées ouvertes espèrent gagner quelques minutes ou bien toute la soirée pour les plus téméraires. Alors que les mesures de restrictions liées au Covid-19 touchent fortement les commerçants, certains estiment qu'ils n'ont pas le choix. S'ils veulent survivre, ils doivent laisser leurs portes ouvertes aux clients nocturnes.

Et selon ce propriétaire d'un bureau de tabac, interrogé par TF1 dans le reportage en tête de cet article, les habitués sont nombreux après 18h. "Il y a énormément de demandes entre 18h et 19h. Je ferme mes rideaux mais je gratte un quart d'heure ou une demi-heure. Ça me permet de faire de la vente et de rattraper ce qui est rattrapable", assure le patron devant son guichet. L'heure du couvre-feu est dépassée depuis plusieurs minutes. Quelques clients s'agglutinent non loin du comptoir pour acheter une boite de chewing-gum ou un paquet de cigarettes. "J'ai couru pour trouver un bar-tabac ouvert. J'ai vu qu'il y avait de la lumière donc je suis venue aussi", explique une cliente essoufflée.

La scène est aussi étonnante dans les rayons d'un supermarché. À 19h30, les derniers consommateurs déambulent dans l'établissement. Quelle est l'astuce du gérant de ce commerce pour rester ouvert ? "Je me suis mise à faire de la livraison, ce qui me permet de rester ouvert jusqu'à 23h", explique le patron. Il en profite pour laisser rentrer les clients de passage. Son cœur de cible ? "Les gens qui rentrent du travail comme les infirmiers, les pompiers ou les éboueurs."