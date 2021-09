"Je me sens naïve" : gare aux arnaques aux jeux-concours sur les réseaux sociaux

Garance Da Costa, étudiante, a été victime de l'une de ces arnaques. "Ça m’est déjà arrivé de gagner un concours il y a quelques années pour remporter une paire de baskets", se souvient-elle face aux caméras du 20H de TF1 dans la vidéo en tête de cet article. La jeune femme continue de participer sur les réseaux sociaux, où un simple commentaire sous une publication vaut souvent comme participation. Cet été, un message lui annonce qu'elle a gagné un sèche-cheveux dernier cri, et l'étudiante entre dans l'engrenage des arnaqueurs.

"On me demande de mettre mes informations bancaires, notamment mon IBAN pour payer une partie des frais de livraison. Je me suis dit que c’est peut-être comme ça qu’ils fonctionnent, je ne suis pas hyper experte en web donc je ne pose pas trop de questions", explique-t-elle. La jeune femme n'a jamais reçu son prix, et si son compte bancaire n'a pas été débité, ses coordonnées bancaires sont dans la nature et risquent d'être piratés ou revendus. "Je me sens naïve d’être tombée dans le piège aussi facilement", regrette-t-elle.