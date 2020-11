"Je ne suis pas là pour compter" : des prêtres refusent la jauge de 30 fidèles

À Tréboul, le nombre de messes a tout de même été doublé ce week-end pour accueillir plus de monde. Tout comme au Chesnay-Rocquencourt en région parisienne. Ce soir, hors de question de refuser les paroissiens. Au total, ils étaient 90. "Dans cette église où il pourrait y avoir 1 200 places, on bloque, non pas à 30, mais à 220", explique Grégoire de Maintenant, curé de la paroisse. Une décision là aussi soutenue par les évêques de cette paroisse. L'Église catholique a saisi le Conseil d'Etat pour demander la suspension de cette limite à 30 personnes, jugée disproportionné et discriminatoire. Réponse attendue au plus tard ce dimanche 29 novembre.