Je suis vacciné, mon employeur peut-il m’imposer le présentiel à 100% ? Le 20H vous répond

Depuis le début de la crise sanitaire, le JT de TF1 passe chaque soir au crible les interrogations des téléspectateurs dans "Le 20H vous répond". Au menu du jour : puis-je aller me faire vacciner sur mes heures de travail ? Mon futur employeur peut-il me demander lors de l'entretien d'embauche si je suis vacciné ? Le médecin du travail propose de me vacciner, puis-je refuser ? Je suis vacciné, mon employeur peut-il m’imposer de travailler à 100% en présentiel ? Garance Pardigon répond à ces questions, sur le plateau de Gilles Bouleau, dans la vidéo en tête de cet article.

Je suis vacciné, mon employeur peut-il m’imposer de revenir à 100% sur mon lieu de travail ?

Non, votre employeur n'est pas censé savoir que vous êtes vacciné car ce qui touche à votre santé appartient à votre vie privée. Et, si toutefois vous l'en avez informé, le protocole sanitaire préconise clairement le télétravail pour tout le monde et jusqu'à nouvel ordre.

Puis-je me faire vacciner dans un vaccinodrome ou chez le pharmacien pendant mes heures de travail ?

Non, à moins d'être une personne vulnérable, la vaccination n'est pas un motif d'absence donc si, par manque de chance, votre rendez-vous tombe en milieu de semaine, vous devrez poser votre journée. Certains employeurs sont arrangeants, comme le leur a demandé le ministère du Travail. Il convient donc d'en parler directement avec le vôtre.