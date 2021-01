"Je suis veuf, je suis seul" : l'appel à s'"auto-isoler" passe mal chez les seniors

"On en a vraiment ras-le-bol (...) Je préfère la liberté", lance ce lundi matin une cliente rencontrée sur le marché de Castillon-la-Bataille, en Gironde. Celle-ci réagit à la recommandation formulée la veille par le président du Conseil scientifique, le professeur Delfraissy, de procéder à un "auto-isolement volontaire" lorsqu'on est une personne âgée ou fragile. Une façon, selon lui, de se protéger du virus en attendant la vaccination, alors que "toute une génération de jeunes ne vit plus" du fait des mesures sanitaires.

Mais cette mesure est loin de faire l'unanimité auprès des intéressés interrogés dans cette commune du sud-ouest. "On est quand même assez grands pour savoir ce qu'on a à faire : on prend des mesures barrières, de distanciation, de port du masque. Il faut d'abord rendre les gens responsables", estime une retraitée, refusant d'être montrée du doigt. "Les pauvres, ils ont travaillé toute leur vie, ils sont à la retraite et on leur dit de rester chez eux : c'est discriminatoire", commente pour sa part une jeune femme également interrogée à propos du sort réservé aux aînés.