"Je t'ai porté, porte mon nom aussi" : le nom des deux parents bientôt donné d'office aux nouveaux-nés ?

Car même si depuis la loi du 4 mars 2002, il est possible de choisir entre le nom du père et de la mère à la naissance, selon une étude de l'Insee, en 2019, 80% des enfants portaient seulement le nom de leur père. Une situation jugée "ancestrale" par le collectif, qui a lancé une pétition intitulée "Je t'ai porté, porte mon nom aussi" pour faire modifier la loi à ce sujet. Soutenue par le député LaREM Patrick Vignal, cette pétition a déjà recueilli plus de 22.000 signatures.

Le député de l'Hérault plaide en faveur de l'automatisation du double nom à la naissance. "Quand on regarde autour de soi ou que l'on écoute les témoignages, on se rend compte que le nom de famille de l'enfant n'est jamais vraiment choisi par la femme et cela engendre parfois des situations dramatiques [...] L'automatisation du double nom de famille est une solution intelligente. Il contribuerait en outre à améliorer la place de la femme dans la société", a-t-il détaillé au Parisien.