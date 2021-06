VIDÉO - Manifestation contre l'extrême-droite : Jean-Luc Mélenchon enfariné à Paris

ENFARINÉ - Le chef de file des Insoumis a été la cible d'un jet de farine au visage ce samedi à Paris, alors que la "Marche des libertés, manifestation contre l'extrême droite organisée par une centaine structures, politiques, syndicales ou associatives, allait s'élancer.

Jean-Luc Mélenchon enfariné à Paris. Le patron de La France Insoumise (LFI) et candidat à la présidentielle a reçu ce samedi un jet de farine au départ de la manifestation contre l'extrême droite dans les rues de la capitale. S'époussetant, le député de Marseille a réagi calmement : "Il y a une grande tension. Là, je ne sais pas quel était le motif de me jeter de la farine dessus... C'est vraiment un seuil qui a été franchi." "Si vous ne me voyez pas plus ému que ça, c'est parce que ça aurait pu être pire... C'est fait pour intimider (...) Même si c'est pénible, il ne faut pas reculer", a-t-il poursuivi. "Si un jour j'ai un mauvais sort, ils seront responsables", a-t-il ajouté sans davantage de précisions. "La bonne réaction est de faire preuve de solidarité humaine et de sang froid. Ils ne me font pas peur."

Une centaine de manfestations partout en France

Lancée par le député Insoumis Eric Coquerel et le porte-parole de Générations Thomas Portes, la "Marche des libertés" est une sorte de grand rattrapage pour les milieux militants de tous secteurs après un an et demi de crise sanitaire qui a compliqué l'organisation de manifestations. Le sujet des libertés s'est imposé de lui-même aux dires des initiateurs de l'appel. Car ils savaient que la montée de l'extrême droite dans le pays, selon eux aussi électorale que culturelle, est actuellement un thème majeur de colère pour les gauches, surtout en l'absence pour l'heure d'une alternative forte de ce côté-ci de l'échiquier politique à Marine Le Pen et Emmanuel Macron en vue de l'élection présidentielle de 2022.

Accusations d'islamogauchisme, polémique sur les réunions non-mixte, manifestation des policiers, scores du RN dans les sondages.... puis plus récemment vidéo du Youtubeur Papacito simulant un meurtre d'électeur insoumis, et gifle à Emmanuel Macron : l'atmosphère du pays nécessitait une réaction aux yeux de nombreux militants. De la CGT à l'Unef côté syndical, d'Attac à Oxfam du côté des ONG, Youth for climate et France nature environnement pour les défenseurs du climat, mais aussi tous les partis de gauche : ce sont en tout plus de 100 organisations qui seront représentées à Paris ainsi que dans une centaine de villes de France.

Aurélie Loek, avec AFP

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.