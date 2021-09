Jean-Paul Belmondo : l’adieu au Magnifique

Ses deux aînés Paul et Florence, sa plus jeune fille Stella, et l'ensemble de ses petits-enfants sont d'abord venus saluer ce qu'ils estiment être son meilleur rôle : un père ordinaire qui, pour les amuser, devenait leur clown personnel. À Victor Belmondo, 27 ans et tout jeune comédien, d'incarner aujourd'hui cette ultime levée de rideaux.