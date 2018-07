VIDÉO - Mettez vos enfants dehors ! C’est pour leur bien...

Etre dehors a plusieurs atouts : le soleil est indispensable à leur croissance et au développement des os grâce à la production de vitamine D. On l’oublie bien souvent, mais cela renforce aussi les défenses immunitaires et améliore la vue. Faites cependant attention de ne pas les laisser en plein soleil par fortes chaleurs et sans protection solaire. Jouer en plein air est aussi excellent pour évacuer le stress et oublier le rythme harassant de l’année scolaire. Voici une liste d'activités que vous pouvez par exemple mettre à leur disposition :





- Le frisbee : ce jeu éternel a de multiples vertus. Il va faire travailler leur agilité, leur vitesse et leur sens de l’observation. Il se joue dans n’importe quel environnement, à n’importe quel âge et est facile de surcroît à transporter. Et peut-être un jour en ferez-vous des champions du monde…





- Titiller leur âme de collectionneur avec un herbier ou des coquillages à repérer et collectionner pour qu’ils aient envie d’explorer les environs





- Si votre terrasse ne craint rien ou tout autre extérieur, dégainez des craies et laissez libre cours à leur inspiration pour des dessins grandeur nature.





- Jardinez ! Au-delà de l’activité à faire en famille, aussi pédagogique que sensoriel, c’est l’occasion de les faire manipuler pour leur plus grand bonheur. Le plaisir de mettre la main dans la terre… Semer, planter, arroser, ajouter de l’engrais et surtout arracher les mauvaises herbes : autant d’occasions d’apprendre aussi plein de choses pour le reste de l’année. Les plants de tomates cerise, les haricots verts ou encore les iris sont les meilleurs choix pour des plantations estivales.