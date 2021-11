VIDÉO - Joséphine Baker au Panthéon : découvrez à quoi va ressembler la cérémonie

Des projections géantes sur la façade du Panthéon, comme on peut le voir dans la vidéo du 20H de TF1 en tête d’article, évoqueront les mille visages de l’artiste franco-américaine : meneuse de revue iconique des Années folles, Joséphine Baker fut aussi une résistante pendant la seconde guerre mondiale, une infatigable militante antiraciste, et la mère de douze enfants adoptés dans le monde entier. La procession aura lieu sur un tapis rouge déroulé tout au long de la rue Soufflot, depuis le boulevard St-Michel jusqu’au monument néo-classique qui couronne la montagne Sainte-Geneviève.

Quelques jours plus avant cette cérémonie, l’équipe de TF1 a rencontré sur place, sous la coupole du Panthéon, un des fils de Joséphine Baker. Les onze de ses douze enfants encore vivants ont participé "dans les moindres détails" à la préparation de l’accueil du cénotaphe de leur mère dans l’impressionnant mausolée. "Elle avait dit 'non, la France n’est pas mon pays d’adoption'", rapporte Brian Baker, "'la France, c’est mon pays tout court'".

Deux mille personnes, proches ou anonymes, assisteront à cette cérémonie ( à suivre sur TF1 et LCI ) qui débutera mardi à 17h30, parmi lesquels les élèves d’écoles portant le nom de l'artiste. C’est Emmanuel Macron qui présidera l’évènement, lui qui tient Joséphine Baker pour "l'incarnation de l'esprit français", ainsi qu’il l’avait exprimé en annonçant son choix en août dernier. Elle sera la sixième femme à faire son entrée dans ce mausolée , trois ans après Simone Veil, sur plus de 80 illustres "panthéonisés" depuis la création de ce concept républicain en 1791.

Ce n’est pas la dépouille de l’artiste qui sera transférée au Panthéon, dont le cercueil restera dans le cimetière marin de Monaco, aux côtés de son dernier mari et d’un de ses enfants, non loin de la princesse Grace qui l'avait soutenue dans les dernières années de sa vie. Ce qui entrera au Panthéon pour y consacrer Joséphine Baker dans l’histoire de la Nation, c’est un cercueil chargé de la terre de quatre lieux résumant sa vie : Saint-Louis, dans le Missouri, où elle est née en 1906, la Dordogne où elle vécut plus de trente ans, Paris qu’elle a tant aimé, et Monaco, où elle repose depuis 1975. Pour l’accompagner, la Marseillaise sera jouée par la Garde Républicaine et les chœurs de l'armée, tandis que et des enfants chanteront un air de la diva.