Joséphine Baker entrera au Panthéon le 30 novembre : découvrez à quoi va ressembler cette cérémonie

Les 1 000 visages de Joséphine Baker projetés sur la façade du Panthéon. Découvrez en exclusivité les premières images des répétitions de la cérémonie qui aura lieu ce mardi soir. Quelques jours plus tôt, nous avons rencontré l'un de ses fils. À la veille d’un moment historique pour lui et sa famille, Brian, qui a suivi de près l'organisation, s’imprègne des lieux et de tous ses symboles. “Il n'y a que 80 personnes, 80 grandes femmes et hommes qui reposent ici. Ma mère ne l'aurait jamais imaginé”, confie-t-il devant nos caméras.