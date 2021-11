Joséphine Baker : quand un cercueil entre vide (ou presque) au Panthéon

Ce n'est pas la première fois que ce procédé est utilisé lors d'une "panthéonisation". Ainsi Germaine Tillion et Geneviève de Gaulle-Anthonioz, toutes deux honorées d'une entrée au Panthéon en 2015, notamment pour leur lutte au sein de la Résistance, n'y ont pas réellement été transférées . De la terre a été prélevée près de leurs tombes, dans le cimetière de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) où repose Germaine Tillion, et dans celui de Bossey (Haute-Savoie), où la nièce du général de Gaulle est enterrée avec son mari. "Il est bien difficile de dire ce que contient chaque caveau", expliquait à l'époque à FranceTV Pascal Monnet, qui était alors administrateur du Panthéon.

Le cercueil qui symbolise l'entrée de la star franco-américaine au Panthéon contient en fait des poignées de terre venues des lieux emblématiques de sa vie : de Saint-Louis, la ville du Missouri où elle est née en 1906, de Paris qu'elle a tant aimé, de la vallée de la Dordogne où elle éleva ses douze enfants dans un château , et du cimetière marin de Monaco, où elle repose depuis 1975 aux côtés de son dernier mari et d'un de ses enfants.

Louis Braille, inventeur de la méthode éponyme de lecture pour les aveugles, a été enterré dans son village natal, à sa mort en 1852. C'est un siècle plus tard que son corps fut exhumé et transféré au Panthéon... sans ses mains, hautement symboliques de son œuvre et demeurées dans sa tombe de Coupvray, en Seine-et-Marne.

Le "tombeau" de Condorcet au Panthéon contient lui aussi un cercueil vide. Lorsque François Mitterrand décida de "panthéoniser" cette figure majeure de la Révolution française durant l'année du bicentenaire, on se mit à la recherche de sa dépouille dans l'ancien cimetière de Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine). Le corps avait été déposé en 1794 dans la fosse commune, peu après la mort inexpliquée de Nicolas de Condorcet en cellule dans cette bourgade du sud de Paris, et n'a jamais pu être retrouvé.

Inversement, le cardinal Vincenti-Mareri a bien été inhumé au Panthéon à sa mort en 1811, à la demande de Napoléon. Mais cinquante ans plus tard, à la demande de sa famille, ses restes ont été rapatriés en Italie. Quatre "panthéonisés" en ont par ailleurs été déchu par la suite, et leurs corps en ont été extraits - tous quatre pendant la période révolutionnaire. Mirabeau fut ainsi le premier à entrer au Panthéon en 1791... et le premier à en sortir trois ans plus tard.