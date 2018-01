Journée de lutte contre la solitude : comment peut-on briser l'isolement ?

LCI : Constatez-vous, au travers de vos patients, une augmentation du sentiment de solitude ?

Monique de Kermadec : La hausse du sentiment de solitude est réelle. C’est même un problème important, dans la société moderne. Cela peut-être dû, d’abord, à des facteurs extérieurs, que nous pouvons tous connaître : décès, séparation... La société a également évolué, il devient de plus en plus dur de construire du lien social. Nous avons ainsi tous plusieurs cercles sur lesquels nous pouvons construire des liens : la famille, le voisinage, les amis, les réseaux associatifs. Or, ils se perdent tous de plus en plus : maintenant, on quitte sa famille, les copains de la fac, pour aller travailler loin. Face à ce nouveau contexte, chacun réagit différemment : certains arrivent à repartir de zéro, à se faire de nouveaux amis dans un nouveau travail, à s’insérer dans des groupes différents. D’autres sont moins armés et démunis pour créer ces nouveaux liens. En fait, ce qui est en jeu, qui va faire la différence, c’est l’intelligence émotionnelle et relationnelle de chacun.

LCI : La solitude est-elle aussi plus "subjective" ?

Monique de Kermadec : Oui, ce qui me frappe c'est le ressenti de la solitude : un isolement intérieur, bien plus qu’un isolement social. Le sentiment d’être extérieur à un groupe, à la société, de se sentir exclu, rejeté. C’est souvent dû à des relations trop superficielles, des communications pas assez profondes... On va se promener dans la rue et avoir l’impression que tout le monde est en groupe, entre amis, en couple... C’est une solitude très subjective.

LCI : Est-ce inéluctable ?

Monique de Kermadec : Il y a des solutions ! Si on modifie certaines choses, ça peut changer. Il y a parfois le besoin d’en parler à un psychothérapeute, qui permet déjà de sociabiliser la parole. Mais il n'est pas toujours nécessaire d’en passer par là. On doit chercher à comprendre cette solitude, à se connaître, pour pouvoir changer le mode d’emploi.

LCI : Quelles sont les pistes alors, pour se sentir moins seul, dans la vie de tous les jours ?

Monique de Kermadec : Il est difficile d’aller contre son temps, mais il est nécessaire de résister à l’hyperconnectivité, aux écrans, devenus une addiction. Il est nécessaire de s’astreindre à avoir des liens réels avec les autres. C’est bien de dire à cinq copains des choses superficielles tous les jours, mais c’est encore mieux d’avoir au moins une personne à qui parler de ses problèmes, dans la vraie vie. De la même manière, il faut essayer de téléphoner plutôt que s’adresser des SMS, d’avoir des petites discussions dans la vie de tous les jours avec les petits commerçants qu’on préférera, autant que faire se peut, aux grandes surfaces. Egalement prendre du temps pour ses amis. On est tous très occupés, on court partout, mais est-ce que ce n’est pas important de maintenir ces relations ?