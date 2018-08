VIDÉO - Journée du dépassement : les 10 gestes à adopter au quotidien pour sauver notre planète

C'est la première source de pollution de l'air urbain ! Prendre sa voiture demande donc réflexion ! Et si vous en avez une, autant la partager : le covoiturage, sur tous les types de distance, y compris les plus courtes, a fait ses preuves et permet aussi au conducteur de faire des économies. En plus de la location, il existe aussi l'auto-partage, qui permet de louer pour une courte durée des voitures en payant au kilomètres et au temps, assurance et carburant compris.