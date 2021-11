Journée mondiale du sandwich : les Français l’adorent

C’est la star de nos déjeuners. Jambon-beurre, poulet crudités ou encore thon mayonnaise, les Français craquent pour le sandwich. Il s’en vend cinq millions chaque jour dans le pays. Du fromage, de la viande entre deux tranches de pain… une idée ingénieuse qui serait britannique. Elle émanerait du diplomate et amiral John Montagu, quatrième comte de Sandwich, capable de rester des heures entières à jouer aux cartes. Il ne pensait sans doute pas que son petit encas susciterait un tel engouement et traverserait les époques.

Six sandwichs sur dix consommés sont des jambon-beurre. Vendu à trois euros en moyenne, le sandwich est un incontournable. Mais il évolue et se marie désormais à toutes les sauces. Par ailleurs, la variété de pain se serait aussi développée au fil du temps. Il ne connaît également aucune frontière. Il peut être de toutes les couleurs et pour tous les goûts, mais a une seule volonté : vous séduire et rester la star de la pause déjeuner.