VIDÉO - De plus en plus de carburant volé dans les réservoirs de véhicules en Dordogne

Le coût du préjudice pour ce chef d’entreprise grimpe à 5200 euros de gazole. L’auteur des faits avait soigneusement repéré les lieux avant d’agir. "Il a clairement avoué à l’interpellation qu’il connaissait déjà notre entreprise et nos manières de garer nos véhicules", relate Manon Jarjanette, exploitante dans l’entreprise.

En 2021, 42 vols de carburants ont déjà été enregistrés par la gendarmerie de la Dordogne, soit plus que ces deux dernières années. "Quand on est isolé, cela peut arriver souvent, témoigne Alexandre Prouteau, un chauffeur de poids lourd. On ne sait pas combien ils sont, s’ils sont armés. Et personnellement, je n’ai pas envie de me faire casser un bras pour de l’essence."

Depuis la fin de l’été, le fléau s’est accentué, à cause de la hausse des prix des carburants. Les prix du gazole et du SP95-E10 ont encore légèrement augmenté la semaine dernière, selon les chiffres officiels du ministère de la Transition écologique publiés ce mardi 2 novembre. Le litre de gazole est passé à 1,5 euro le litre environ, soit 0,4 centime d'euro de plus par rapport à la semaine précédente, tandis que le litre de sans-plomb 95 E10 a augmenté à 1,6 centime d’euro environ, soit une hausse d’1,1 centime.