Jusqu'à quand les résidents d'Ehpad seront-ils interdits de sortie ?

Pour les résidents d'Ehpad, la situation est de plus en plus difficile à supporter. Sortie interdite et visites limitées pèsent de plus en plus sur le moral. Au fil des mois, ces personnes âgées, parfois très dépendantes, ont le sentiment de subir un enfermement forcé. "On a l'impression d'être en prison, par moments. C'est dur à vivre", affirme d'ailleurs une retraitée de Strasbourg (Bas-Rhin).