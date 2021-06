Jusqu'à quand peut-on donner procuration pour une élection ? Le 20H vous répond

Jusqu'à quand peut-on donner procuration ?

Une procuration peut être établie à tout moment et même le jour du vote mais attention, si vous la faites le jour J, l'électeur risque de ne pas pouvoir voter à votre place puisqu'il est probable que la mairie n'ait pas reçu le document à temps. Un conseil donc : il faut s'y prendre le plus tôt possible ce soir ou demain et vous pouvez même le faire sur ce site : www.maprocuration.gouv.fr

Les voyages scolaires sont-ils autorisés ?

Non, pas avant le 20 juin. Cela va donc être un peu juste pour prévoir un voyage avec votre enfant puisque les vacances d'été commencent le 6 juillet. D'ici là, notez que les sorties scolaires au musée, au théâtre et au cinéma sont autorisées.

Les enfants voyageant avec des parents vaccinés ont-ils besoin d'un test ?

Oui, si le pays dans lequel vous voyez l'exige. Et attention, chacun sa règle : en Italie, les enfants de plus de 2 ans doivent faire un test PCR, en Grèce, les enfants de plus de 6 ans et lorsque vous allez rentrer en France, sachez que les enfants de 11 ans doivent fournir un test à l'arrivée. Vous pouvez consulter les règles pays par pays sur www.diplomatie.gouv.fr sous l'onglet conseil aux voyageurs.