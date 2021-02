L'actu et vous : de quoi parlent les habitants de La Réunion ?

Terrasse ensoleillée d'un café ouvert, c'est un lointain souvenir pour les métropolitains mais une scène du quotidien pour les Réunionnais. Pas encore un confinement mais un couvre-feu à 22 heures pour toute l'île depuis mercredi soir. Le nombre de cas positifs et de décès liés au Covid augmente à La Réunion. Mais pour Jean-Pierre, c'est la dengue qui devrait attirer notre vigilance. Au marché, de nouvelles restrictions ont été mises en place depuis hier. Avec moins de vendeurs et des étals plus éloignés, on y parle forcément de l'épidémie.

Ce jeudi matin, on entend également que 300 motards de l'île convergent vers Saint-Denis et sa préfecture. Un mouvement local contre l'interdiction de circuler entre les files de voitures. Avec plus de 30 degrés sur l'île, les Réunionnais profitent de la plage. En revanche, les pique-niques sont interdits depuis un certain moment. Une situation qui pourrait changer rapidement car l'ombre d'un second confinement plane sur l'île.