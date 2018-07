VIDÉO - L'aloe vera fait-elle vraiment des miracles ?

Très à la mode, l'aleo vera a-t-elle cependant des effets si positifs que ça pour les consommateurs ? "C'est un produit qui n'a pas de valeur sur-ajoutée mais qui n'a pas non plus d'effet secondaire, précise le Docteur Laurence Netter, dermatologue à Paris. Aujourd'hui, on surfe sur cette vague du tout-bio, du tout-végétal. Il n'y a pas d'inconvénient à utiliser ce gel."





Et si on souhaite profiter au mieux de ses vertus, l'idéal est encore de le couper soi-même et de l'appliquer immédiatement sur la peau.