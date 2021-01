L'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon menacé par le Covid

Depuis le début de l'épidémie, l'île de 6 000 habitants avait plutôt été épargnée, jusqu'à la semaine dernière. En l'espace d'une dizaine de mois, l'archipel a eu une douzaine de cas et en moins de 72 heures, il a eu sept cas. En tout donc, on recense sept cas positifs et plus de 200 cas contacts au sein de l'hôpital.