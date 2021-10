L’argent de poche, ça se mérite

Ce vendredi, pas de grasse matinée pour Maïna, 16 ans. "Quand je suis en vacances, mes parents vont travailler et je suis engagée pour faire le repassage, pour l'argent de poche. Comme ça, on a de l'argent et on sait qu'on l'a mérité en quelque sorte", explique-t-elle.