L'armée se prépare au "soldat augmenté" : à quoi ressemblera-t-il ?

Faire des soldats de demain des super-héros. Quand il s'agit d'imaginer l'équipement des fantassins du futur, les marchands d'armes vont visiblement chercher l'inspiration au cinéma. Le nom de cet équipement "Hulk", le nom de celui-ci, d'un autre industriel, "Iron man". Son équivalent français s'appelle plus classiquement "Hercule". Décupler les forces du soldat est un fantasme déjà imaginé dès les années 70. Mais encore trop lourds et à l'autonomie réduite, les exosquelettes ne sont pas encore imposés sur les zones de combat.

Des technologies plus légères et plus discrètes sont en revanche à l'étude. "On peut citer des systèmes permettant de voir la nuit.... On a également des systèmes qui permettent de capter les mouvements des doigts et de pouvoir, grâce à des micromouvements, piloter ou s'interfacer avec un cockpit ou avec une machine", précise Emmanuel Chiva, directeur de l'Agence innovation défense.