VIDÉO - L'avocate d'Aymen, l'autre héros sans papiers, "en appelle au président de la République"

L'histoire de Mamoudou Gassama, ce jeune sans papier devenu héros national après avoir sauvé un enfant suspendu dans le vide, n'est pas un cas unique. "J'ai fait quelques recherches [...], il y a sauf erreur de ma part à peu près 500 cas" similaires, nous rapporte l'avocate Philippine Parastatis. "Sur ces 500 cas, il y a eu des régularisations et dans d'autres cas, pas de régularisations (... ) c'est à l'appréciation du préfet". Son client, Aymen L., fait, malheureusement pour lui, partie des héros non récompensés. Une situation incompréhensible et injuste à ses yeux.





Ce jeune Tunisien de 25 ans a sauvé des flammes deux enfants en 2015, dans le Val-de-Marne. Invité sur le plateau de LCI, il raconte : avec un ami et son cousin, il a entendu une femme qui appelait à l'aide. "On est rentrés dans la maison, on a vu la dame qui était en panique", explique-t-il. Tous les trois arrivent à repérer ses enfants, Léon, 4 ans et Adam, 19 mois, puis à les mettre à l'abri. Ils repartent avant l'arrivée des secours. "Il est en situation irrégulière, donc on comprend bien qu'il ait eu peur", rapporte son avocate.





Un avis de recherche est lancé pour retrouver les héros, qui seront par la suite décorés par le maire de Fosses d'une médaille pour "acte de bravoure". Après avoir pris connaissance de sa situation, Pierre Barros, l'édile, prend la plume, et rédige un "courrier pour venir soutenir sa demande de régularisation auprès de la sous-préfecture de Sarcelles", rapporte Philippine Parastatis. Mais les espoirs d'Aymen L. sont rapidement douchés : il reçoit début 2018 une obligation de quitter le territoire français.