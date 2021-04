L’essentiel à retenir de la conférence de presse de Jean Castex

Lever les contraintes de déplacements en journée et pouvoir aller au-delà de dix kilomètres, cette première étape du déconfinement est programmée pour lundi 3 mai 2021. Ainsi, si la situation sanitaire le permet, vous pourrez vous déplacer partout en France sans attestation. Ceci dit, les chiffres à l'hôpital en réanimation restent inquiétants. Donc, le couvre-feu à 19h, jugé par le gouvernement comme l'une des mesures les plus efficaces, est prolongé. En effet, selon Jean Castex, il sera maintenu "jusqu'à nouvel ordre. Et nous verrons à la mi-mai, étape suivante, où en sera la situation épidémique".

Concernant les écoles, la rentrée aura lieu le lundi 26 avril 2021 pour les crèches, les maternelles et les primaires avec le même protocole sanitaire. Un cas de Covid détecté dans une classe et c'est toute la classe qui ferme. Pour les collégiens et les lycéens, le brevet et le bac se tiendront bien aux dates fixées. Et pour se protéger des variants, dès ce samedi, le dispositif de quarantaine sera renforcé pour tous les voyageurs en provenance du Chili, d'Argentine, du Brésil, d'Afrique du sud, d'Inde et de la Guyane. Dix jours d'isolement seront imposés.