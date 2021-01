L'Hexagone pourrait-elle commander ou produire plus de vaccins ?

Partout dans le monde, c'est la course à la vaccination. Et voilà que se profile la crainte de manquer de dose. Mais un pays peut-il passer commande en dehors des contrats négocier par l'Europe ? En principe non. L'Allemagne semble vouloir le faire, mais les 27 ont signé un accord pour commander ensemble, avec plus de deux milliards de doses à six laboratoires. L'Hexagone devra ensuite payer les 67 millions de vaccins qui lui reviennent. Ce sont des stocks d'État et les élus locaux ne peuvent donc pas commander directement des doses aux laboratoires. C'est pourtant ce que réclament les présidents de région.