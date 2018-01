VIDÉO - L'humour, un facteur de réussite en entreprise ?

Voilà une nouvelle qui va en faire rire plus d'un ! Selon une étude de la Wharton Business School, de l'Université de Pennsylvanie, considérée comme l'une des écoles de commerce américaines les plus prestigieuses, l'humour au travail augmenterait les chances d'obtenir une promotion. Sortir une petite blague de temps en temps serait un facteur de confiance en soi qui plairait à la hiérarchie. Mais ce qui est vrai aux États-Unis l'est-il en France ? Nous avons posé la question à une coach du travail, une psychologue et une psychiatre.





Selon Nicole Castenau, psychiatre, "l'humour permet en effet de dépasser les limites conventionnelles même si la culture américaine n'est pas la même qu'en France" où une certaine retenue fait partie de nos habitudes sociétales. Le second degré bien manié est une preuve d'"intelligence". Un "humour bienveillant avec une certaine répartie" permet de mieux réagir face à toutes les situations. Une manière d'être à l'aise, de détendre l'atmosphère que peut en effet remarquer la hiérarchie et qui, lors d'un entretien en vue d'une promotion, peut "jouer en la faveur de cette personne" comme le souligne, Emma Levillair, psychologue clinicienne.