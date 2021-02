L'Île-aux-Moines a enfin trouvé son médecin

Bernadette, Emma et sa maman sont ravies que le médecin ait enfin assuré sa succession. Désormais, ça sera le docteur Christine Hochard qui va s'occuper d'elles. "L'information a très vite circulé sur l'île et c'est rassurant", explique une patiente. Le docteur Yves Taveau, âgé de plus de 70 ans, aspirait à la retraite pendant plus de deux ans, mais il n'a pas pu partir avant de trouver sa remplaçante. Le docteur Christine a travaillé pendant plus de 20 ans en Bretagne, mais ne connaissait pas l'Île-aux-Moines.