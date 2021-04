L'indignation des pêcheurs au large sur les prix des poissons

Soazig Le Gall Palmer est armatrice. Elle gère onze bateaux au Guilvinec (Finistère). Selon elle, la baisse des cours du poisson est due à la crise sanitaire avec la fermeture des restaurants, mais aussi à cause d'une nouvelle organisation d'une chaîne d'approvisionnement. "Il y a plus de grossistes qui importent et il y a des traders. Donc, la concurrence entre les mareyeurs et les grossistes est beaucoup plus importante. De ce fait, le prix baisse pour les pêcheurs", explique Soazig.