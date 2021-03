L'inquiétude gagne Rouen à l'idée d'un renforcement des restrictions sanitaires

Quel sort va nous être réservé ? C’est la question que se posent les Rouennais ce jeudi matin. "On ferme tout, on contrôle tout le monde, on réunit tous les vaccins, on vaccine tout le monde, puis on n’en parle plus !" ; "Si c’est nécessaire, il faut le faire", affirment certains. Mais il y a ceux qui n'acceptent pas l'idée d'un tour de vis : "Il faut laisser la région vivre pour l’instant je pense" ; "Ça fait un an que ça dure et ça commence à être long pour certaines personnes", disent d’autres.