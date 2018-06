VIDEO - L214 s'en prend aux poulets aux antibiotiques dans une nouvelle vidéo choc

Dès mardi, une plainte auprès du jury de déontologie publicitaire devrait être déposée par L214 qui dénonce un "marketing trompeur pour rassurer les consommateurs".





Fondée en 2008 par Brigitte Gothière et Sébastien Arsac, l'association souhaite l'abolition de toute exploitation animale. En clair, la fin de l'élevage et des abattoirs, qu'ils soient industriels ou familiaux. Et pour "dénoncer ces pratiques indignes", ces antispécistes s'arment de caméras et vont filmer derrière les portes closes de ces lieux de mise à mort.