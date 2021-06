La bonne idée : cette association récupère les invendus des agriculteurs

C'est un don exceptionnel pour des responsables d'associations d'aides alimentaires. Un producteur sarthois a décidé de leur offrir plus d'une tonne de pomme de terre. Germain Le Gall suit les pas de ses parents dans l'agriculture biologique. Cette année n'a pas été facile pour trouver des débouchés, alors pour écouler leurs stocks invendus, le don s'est imposé. Il est solidaire et dans le pays, il donne le droit à une réduction fiscale. "Aujourd'hui, on les valorise en défiscalisant. Mais on n'était pas parti sur cette optique-là", a-t-il affirmé.