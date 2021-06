La bonne idée : des agriculteurs fournissent les cantines de nos enfants

La ville a créé sa propre ferme et a embauché des agriculteurs. La cuisine centrale et les plats à réchauffer ne sont pas nécessaires. En plus, cela ne coûte pas plus cher à la commune ni aux habitants. Au sein de l'établissement "L'Orée du Bois", le gaspillage alimentaire a été réduit. L'initiative a fait des émules. À l'autre bout du pays, en Bretagne, ce sont les enfants de trois crèches qui goûtent aux légumes communaux.