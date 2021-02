Des paniers-repas suspendus dans la rue : la bonne idée pour aider les plus démunis

L’initiative rennaise a fait parler d’elle et s’est étendue à d’autres villes de France, comme à Toulouse, ou l’équipe de TF1 s’est rendue. "Tout le monde peut participer et remplir ces paniers ! On peut aussi venir se servir comme on veut sans être gêné par le regard des autres", informe Nadia Burgade, coordinatrice des "paniers suspendus" dans la Ville rose.

L’initiative solidaire fonctionne. Desserts, plats préparés, soupes ou crêpes maison, les plus démunis ont désormais accès à des repas complets et surtout gratuits. "Entre les gens qui perdent leur travail et ceux qui ne peuvent pas payer leur loyer, c’est terrible ! Donc si on peut faire quelque chose, il faut le faire !", témoigne une Toulousaine.