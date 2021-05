La bonne idée : des bureaux d'entreprise mis à disposition des SDF la nuit et le week-end

"Le soir, ouvrez vos bureaux". C’est ce que demande l’association les "bureaux du cœur" à des chefs d’entreprises. Fondée fin 2019 par Pierre-Yves Loäec, directeur de l’agence de communication Nobilito et président du Centre des Jeunes Dirigeants (CJD), l’association veut convaincre des chefs d’entreprises d’ouvrir leurs locaux pour des SDF encadrés par des associations de réinsertion, pour qu’ils puissent passer la nuit et le week-end au chaud. À ce jour, quinze entreprises participent déjà au projet dans la région nantaise, mais l’association compte bien divulguer l’idée dans toute la France.

C’est en voyant une femme dormir dans la rue que Pierre-Yves a eu cette idée. "Je me suis dit, en voyant cette femme, ce n’est pas possible que dans tes locaux (...) tu as des problèmes de chauffage, tu chauffes la nuit pour rien, elle, elle crève de froid dehors, ce n’est pas plus compliqué que ça", explique-t-il.