La bonne idée : et si vous donniez vos vieux smartphones pour la bonne cause ?

Ce matin-là à Mourenx,dans les Pyrénées-Atlantiques, Jean-Pierre a déposé cinq vieux téléphones dans un point de collecte. "Ils sont dans un tiroir, ils ne me servent plus à rien. Autant qu’ils soient recyclés et qu’ils profitent à quelqu’un d’autre", témoigne-t-il auprès de TF1 dans le reportage en tête de cet article. Grâce à ces dons, Ecosystem, éco-organisme en charge de la seconde vie des équipements électriques, offrira une centaine de téléphones à plusieurs associations présentes dans chaque ville participante.

L’objectif : sensibiliser le public au recyclage des anciens portables, qui peuvent se révéler très utiles pour les personnes dans le besoin. Chaque don compte. Cassés ou fonctionnels, récents ou non, avec ou sans valeur, tous les mobiles sont acceptés. En France, 50 millions de portables seraient inutilisés et dormiraient dans nos tiroirs. La collecte permettra, soit de les réparer, soit de les recycler dans le respect des normes environnementales.

À la mairie de Mourenx, 200 téléphones ont déjà été collectés. "Il y a une bonne adhésion du public, on a aussi bien évidemment sensibilisé nos collègues de la mairie. Tout le monde a des téléphones portables qui traînent dans les tiroirs et c’est l’occasion pour eux de venir les remettre et de participer à une collecte qui est solidaire", affirme Gilles Salmon, responsable du service sport et vie associative de la ville.