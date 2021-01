La Chronique éco : ces foyers qui vont payer la taxe d'habitation

Alors qu'on croyait que la majorité des ménages français n'allait plus payer la taxe d'habitation, et bien ce n'est pas encore le cas. Cela dépend de votre situation personnelle affirme François-Xavier Pietri. Il y a plusieurs raisons au retour de la taxe d'habitation. Cela peut être dû soit à une hausse de salaire, soit au départ d'un enfant ou à un mariage. On ne sait pas combien de personnes seront concernées cette année mais l'an dernier, 800 000 ménages ont été rattrapés par la taxe d'habitation. Mais attention ! cela ne change rien au principe qu'elle va progressivement s'éteindre. En 2023, plus personne ne va la payer. Quid des chèques que certains ménages reçoivent de la part du fisc ?