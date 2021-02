La Chronique éco : La crise sans fin pour l'avionneur Boeing

Le réacteur d'un Boeing 777 a pris feu et a dû venir se poser en catastrophe samedi à Denver, dans le Colorado. L'avionneur n'avait pourtant pas besoin de cette nouvelle affaire. C'est "très embêtant" pour le groupe américain. Aujourd'hui, 128 Boeing 777 sont équipés de ce moteur. Ils sont actuellement cloués au sol et ne peuvent plus voler. Ces appareils vont également faire l'objet d'un contrôle approfondi. "Pour Boeing, la casse en termes d'image est considérable", affirme François-Xavier Pietri. D'autant plus que ces moteurs ont déjà été mis en cause dans deux incidents ces deux dernières années.