La Chronique éco : Le marché du vélo explose en 2020

Les chiffres relatifs aux ventes de vélos ont été édifiants l'an dernier. Ils ont décollé de 3,3 millions en 2020 contre 2,6 millions en 2019, soit 700 000 de plus. D'après François-Xavier Pietri, cette explosion traduit une évolution profonde. Les bicyclettes sont devenues le moyen de transport pour aller au travail en ville, les pistes cyclables ont été multipliées et l'opération Coup de Pouce Vélo a été un véritable succès. Les plus d'un million de cycles renvoyés en réparation ont provoqué une pénurie. Pour cause, 95 % des pièces sont fabriquées hors du pays. Quid de l'avenir du vélo Made in France ?