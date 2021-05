La Chronique éco : les prix des résidences secondaires montent

Les achats de résidences secondaires sont un véritable carton en ce moment dans l'Hexagone. C'est la ruée avec plus 30% entre janvier 2020 et avril 2021. Pour les Français, le critère c'est en général à 150 kilomètres des grandes villes. Les destinations un peu moins recherchées sont surtout : les Hauts-de-France, le Centre-Val de Loire et les Pays de la Loire. C'est dans ces régions qu'il y a très certainement de très bonnes affaires à conclure. Quand l'offre grimpe, les prix suivent également selon le constat de Century 21. Pour le premier trimestre 2021, la forte hausse des transactions est de plus 18% pour les ventes de maisons en général.