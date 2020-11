La Chronique éco : quel bilan pour les commerces après la réouverture ?

Selon la Confédération des commerçants, c'était dans les petites et les moyennes villes que les magasins ont été les plus fréquentés ce week-end. Une réouverture qui soulage particulièrement les commerçants. Parmi les professionnels qui ont tenu leur épingle du jeu figurent notamment les coiffeurs et les vendeurs de jouets. JouéClub, par exemple, a enregistré une hausse de 10% de son chiffre d'affaires par rapport à la même période l'an dernier. Le panier moyen s'établit à 60 euros. Et dans les Galeries Lafayette à Paris, il y a eu 3 000 clients dès le premier quart d'heure après la réouverture. Quant au chiffre d'affaires, il a été de 20% supérieur à celui qui a été prévu par le groupe. Y-at-il eu des records de fréquentation ?