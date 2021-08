La circulation inter-file de nouveau expérimentée : qu'en pensent les motards ?

Avec l'été, le périphérique est plutôt calme. Mais dans l'année, aux heures de pointe, les motards doivent se faufiler entre les voitures. Théoriquement interdit jusqu'à présent, la circulation inter-file vient d'être autorisée en Haute-Garonne et dans vingt autres départements, le temps d'une nouvelle expérimentation. Cela vaut en cas de bouchons sur les voies rapides et sur les autoroutes. Les motards attendaient ce moment avec impatience.

Il n'est pas question de faire n'importe quoi, car la pratique est réglementée. La moto ne doit pas aller à plus de 50 km/h et doit forcément être sur les voies les plus à gauche. Pour les automobilistes, chaque motard doit être responsable. La pratique est testée depuis 2016 dans certains départements. Sur les routes concernées, les accidents ont augmenté de 12%, mais les résultats n'ont pas été jugés fiables. Pour certains, légaliser totalement le remonte-file éviterait des accidents. L'expérimentation durera jusqu'en 2024 et sera évaluée chaque année.