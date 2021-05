La collection d'art de François Pinault ouvre au public

François Pinault est l'un des hommes les plus riches de la planète. Il possède la plus grande collection d'art contemporain du monde. Elle regroupe dix mille œuvres qu'il connaît par cœur et défend avec passion, comme celle du plasticien Français, Bertrand Lavier. Le milliardaire aurait acheté l'œuvre cinquante mille euros. Certains amateurs d'art y voient une tête d'éléphant avec les yeux, la trompe et les oreilles, ou encore un masque africain.