Disparition des distributeurs de billets : la commune d’Aigre a trouvé la parade

Il affiche fièrement les couleurs de la commune et pour cause, ce distributeur de billets ne dépend d'aucune banque. C'est la municipalité d'Aigre seule qui vient de l'installer au cœur du village. Depuis dix ans, il n'y avait plus de distributeurs au plus près des commerces. Souvent, la carte bancaire ne peut pas être utilisée pour les petites dépenses. En moyenne, 40 transactions sont enregistrées quotidiennement, le double les jours de marché. En plus de sa proximité, ce distributeur communal a aussi un autre avantage : il n'y a aucun frais bancaire.