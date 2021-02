La Croix-Rouge : les bénévoles sur le front de la solidarité

CRISE ECONOMIQUE – Dans les villages, la situation économique est impactée par la crise sanitaire. En Haute-Saône, un camion de la Croix-Rouge passe de village en village pour aider les habitants isolés.

Dans les campagnes françaises, la précarité s’accélère à cause notamment de la crise sanitaire. En Haute-Saône, la Croix-Rouge distribue de l’aide alimentaire dans des petits villages isolés. L’équipe de TF1 a suivi le camion à Aisey-et-Richecourt et à Jussey.

L’association fait face à un afflux de nouveaux bénéficiaires. Ce jour-là, la Croix-Rouge a enregistré quatre nouvelles inscriptions. "Les premières fois, les personnes sont un peu gênées de venir à nous parce que dans un village, il y a les qu’en dira-t-on, les qu’est-ce qu’on va penser de moi ?", témoigne Colette Biot, responsable du dispositif "Croix-Rouge sur roues". A Aisey-et-Richecourt, le camion est de passage tous les quinze jours. Pour les bénéficiaires, ce n’est pas seulement une distribution de nourriture. Ce sont aussi des échanges avec les bénévoles qui font du bien au moral. "Mis à part qu’on leur donne à manger, on discute avec eux, on prend le temps. Ils ont besoin d’un peu de chaleur. Ils sont à la campagne et isolés de tout le monde", nous explique Daniel Larrière, bénévole. Le camion distribue des produits gratuits et des produits frais sont vendus juste à côté à très bas prix.

Après Aisey-et-Richecourt, direction Jussey où neuf familles y sont bénéficiaires. La Croix-Rouge rapporte qu’il est nécessaire d’aller jusqu’à eux. "Ils sont beaucoup plus isolés, ils n’ont pas les transports en commun. Si nous, nous ne sommes pas là, je crois qu’il n’y aura personne d’autre pour venir les aider", affirme Philippe Martinez, bénévole. En effet, beaucoup n’ont pas de véhicules et dépendent du passage de la camionnette. Les bénéficiaires qui disposent d’une voiture livrent, quant à eux, les personnes les plus fragiles. Cette entraide donne encore plus de sens au travail de l’association.

30% de bénéficiaires en plus

En un an, le dispositif fait face à une augmentation de 30% de bénéficiaires en plus. Avec le Covid, la Croix Rouge voit arriver de plus en plus de jeunes sans emploi. 140 familles sont inscrites sur l’ensemble du département.

Malgré ces chiffres, la misère dans les campagnes reste encore très peu connue. La Croix-Rouge sur roues œuvre pour aider les plus démunis de ces villages.

LT