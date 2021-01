VIDÉO - La drôle de parodie des "Bronzés font du ski" par les résidents d’un Ehpad

Plus qu'une simple parodie, une vidéo pleine d'optimisme qui permet d'égayer le quotidien des résidents. "Ça m’a beaucoup amusée", confie Yvette, 90 ans. Au-delà de son aspect ludique, ce court-métrage revêt également un intérêt thérapeutique. "Cela permet de travailler sur la mémoire et la motricité, tout en leur faisant pratiquer une activité physique. Et cela permet aussi aux résidents de garder du lien avec leur famille", explique une soignante.

Pendant le premier confinement, l’établissement avait décidé de créer une page Facebook pour maintenir le lien entre les résidents et les familles. Depuis bientôt un an, l'équipe soignante publie quotidiennement des photos et des vidéos afin de relater la vie des résidents. "C'est important pour nous de montrer que notre établissement est avant tout une maison de vie", explique la directrice. Et les familles, elles, ne peuvent que s'en réjouir.