La drôle de tactique des gendarmes des Vosges fait le buzz

Ils font le buzz sur les réseaux sociaux et enchaînent les apparitions médiatiques. Depuis plusieurs mois, les gendarmes vosgiens partagent avec humour sur Twitter et sur Facebook des messages de prévention. Cette semaine encore, parmi le florilège de nouveaux posts, ils n'ont pas hésité à recourir à une vidéo de chat sautant d'un lit pour encourager les internautes à débuter leur journée de travail.

Au-delà de l’humour, les gendarmes des Vosges en profitent pour faire passer des messages de prévention. Ils rappellent, par exemple, que dans les cols vosgiens, il est important de faire preuve de patience quand on se trouve derrière un camion et qu’il ne faut pas tenter de doubler quand il n’y a pas de visibilité. Avant d'ajouter : "Même si vous avez vu le film Destination finale 2". À l'adresse des chauffards multirécidivistes, ils envoient une formule mathématique impossible à résoudre mais censée permettre d'éviter leurs contrôles. "L'humour est un levier. C’est la forme qu’on a décidé de donner à des publications qui, elles, gardent leur objectif de faire passer des messages de prévention", explique dans le reportage de TF1 en tête de cet article le gendarme à l'origine de cette initiative.

Deux ans après la création du compte, le quotidien des gendarmes a changé. "Le contact est plus facile. Tout de suite, les gens embrayent : 'je vous ai vu sur Twitter ou sur Facebook'. Notre but, c'est quand même de se rapprocher le plus possible de la population, ça nous aide", affirme l'un d'eux.

Et ça marche. À ce jour, les gendarmes des Vosges rassemblent plus de 152.000 abonnés sur Facebook (85.000) et Twitter (67.000). "Si ça se trouve, celui qui a mis l’info sur Facebook, c’est peut-être la personne que j’ai en face de moi donc ça me donne envie de leur sourire", témoigne un fan.