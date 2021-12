VIDÉO - La fabuleuse histoire du trésor de 300.000 euros trouvé sur le Mont-Blanc

S'ensuivront des dizaines de lettres pour réclamer les 6000 joyaux, mais aucun héritier ne sera identifié. Une aubaine pour le l'auteur de la découverte. "La loi prévoit que toute découverte d’un trésor doit être partagée, à défaut de trouver un propriétaire initial, entre le découvreur et le propriétaire du terrain", souligne Me Catherine Anxionnaz.

Et l’heureux propriétaire du glacier des Bossons est Chamonix. La ville a décidé d’exposer les pierres précieuses dans son musée des cristaux. "On ne connaît pas tout de ce qui s’est passé. On ne connaît pas tout de ces pierres, mais il y a des belles histoires à raconter autour de ça. On va les mettre dans un écrin", se réjouit Éric Fournier, maire (UDI) de Chamonix.