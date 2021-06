La fête de pères, c'est dimanche : les enfants ne manquent pas d'idées

Les cadeaux pour la fête des pères sont prêts, il n'y a plus qu'à les emballer. C'est une vraie déclaration d'amour. "J'ai fait plein de cœurs et des messages comme "je t'aime papa"", lance un enfant. Comme promis, personne n'a copié sur son camarade, chacun a dessiné ce qu'il voulait sur sa tasse. "C'est important pour eux de le faire eux-mêmes et de la créer à l'image de leur papa", explique Amandine Duguey, institutrice à l'école primaire et maternelle Sainte-Marie.