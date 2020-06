VIDÉO - La Fête des pères, c'est dimanche : on vous dit tout sur cette journée spéciale papas

La fête des pères, c'est ce dimanche ! Invariablement, il s'agit toujours du troisième dimanche de juin. Cette tradition remonte au Moyen-Âge. Dans les pays catholiques, on célèbre les pères le 19 mars, jour de la saint Joseph, "le père putatif" de Jésus. La première fête non religieuse a lieu à l’initiative d'une institutrice le 19 juin 1910 aux Etats-Unis. Sonora Smart Dodd, regrettant qu'il n'existe aucun jour dédié aux pères, a le désir de rendre hommage au sien qui avait élevé seul ses six enfants après la mort de sa mère. Elle souhaitait initialement que la fête se tienne le 5 juin, date de l'anniversaire de son père, mais elle a été repoussée 14 jours plus tard, faute de temps pour la préparer. En 1972, Richard Nixon, le président américain, inscrit le "Father's Day" dans le calendrier et en fait un jour férié, chaque troisième dimanche de juin.

En France, aussi bizarre que ça puisse paraître, c’est une entreprise de briquets qui lance la coutume en 1950 à des fins commerciales, avec le slogan : "Nos papas nous l'ont dit, pour la Fête des pères, ils désirent tous un Flaminaire". L’événement remportant un certain succès, la fête est officialisée par un décret de 1952. À cette occasion, un comité national est créé pour récompenser les pères les plus méritants.